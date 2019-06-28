شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب تتفقد ميناء الغردقة البحري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب ميناء الغردقة البحري اليوم الجمعة، حيث كان في استقبال اللجنة اللواء سامح عبدالعزيز مدير عام الميناء، والذي استعرض أهم أعمال التطوير التي تمت بالميناء خلال الفترة الماضية، والذي تفضل الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بافتتاح الميناء بعد الانتهاء من أعمال التطوير.

واستعرض «عبدالعزيز» أهمية ميناء الغردقة كميناء سياحي والذي أصبح يدرج ضمن رحلات سفن الكروز السياحية.

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وقامت اللجنة بالمرور على أرصفة وصالات السفر والوصول بالميناء، وأشاد أعضاء اللجنة بالجهود التي تبذل من أجل العمل على راحة الركاب وسرعة إنهاء الإجراءات ومنع التكدس سواء في السفر أو الوصول، مشيدة بالجهود التي تبذل من أجل جذب خطوط سياحية عالمية جديدة للعمل بالميناء والإجراءات الأمنية والأجهزة المتوافرة بالميناء.

وأوصت اللجنة بمخاطبة العبارات العاملة على الخط الملاحي بضرورة مراعاة أبعاد أمتعة الركاب في السفر والوصول لتتناسب مع سيور حمل الأمتعة بالصالات.

وتابع اللواء رضا اسماعيل رئيس مجلس إدارة الهيئة زيارة أعضاء مجلس النواب للميناء، وشدد على ضرورة وضع توصيات الأعضاء محل الأعتبار والتنفيذ الفورى .