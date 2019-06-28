شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة ترفع 3800 طن مخلفات من منطقة مقابر أبو والي بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفعت محافظة الجيزة من خلال مدينة الحوامدية 3800 طن مخلفات قمامة من مدخل منطقة المقابر بأبو والي، حيث تم تحويلها من مقلب قمامة عشوائي إلى مسطح ممهد للسير وتدعيمه بزراعة الأشجار والنخيل.

وقال اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، إن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف النظافة لما لها من أهمية للمواطنين وتكثف المحافظة مجهوداتها للنهوض والارتقاء بمستوي النظافة حتي يشعر المواطن بتحسن ملحوظ في البيئة المحيطة به.

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وذكر محافظ الجيزة، إن المخلفات التي تم رفعها متروكة علي مدار سنوات وقد تم تجميل المنطقة بزراعة الأشجار والنخيل لإعطائها لمسة جمالية وحضارية تنال رضاء المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ 400 نقلة بالمعدات واللوادر لسرعة الانتهاء من رفع المخلفات وذلك من خلال ورديات عمل بالفترات الصباحية والمسائية على مدار ثلاثة أيام.

ووجه «راشد»، رئيس مدينة الحوامدية بالمتابعة الدورية للمنطقة بصفة مستمرة لعدم تراكم القمامة بها مجددًا، مؤكدًا على النهوض بمستوي النظافة بالمدينة وإزالة كافة مظاهر الإهمال من إشغالات وتعديات من أصحاب المحلات وعلي الطريق العام ورفع كفاءة الطرق الرئيسة.

كما أكد المحافظ على رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة بالتعاون المستمر مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن لرفع مستوي النظافة بكافة الشوارع والميادين مع الإهتمام بالشوارع الداخلية ومنع تراكم القمامة بالشوارع والطرقات والمتابعة الجادة لمنظومة الجمع المنزلي بأحياء بولاق وإمبابة والعمرانية.

من جانبه، أشار الدكتور أشرف تامر، رئيس مدينة الحوامدية، إلى أنه تم وضع خطة عمل بالمدينة بناءً على توجيهات المحافظ لرفع كفاءة الشوارع وقد تم الإنتهاء من دهان ورفع كفاءة البلدورات والأرصفة بكوبري السهران وتجريد طريق قرية «أم خنان»، كما تم رفع المخلفات من طريق منطقة الأنابيب أول حدود مدخل أم خنان المنوات والسوق وترعة أبو لاشين وطريق الشيخ عتمان ومنطقة البركة.