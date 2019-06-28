شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة تطلب تحريات حريق كافيتريا و٦ وحدات سكنية بالغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر نيابة الغردقة طلب تحريات أجهزة الأمن بالغردقة وتقرير المعمل الجنائي في أسباب وملابسات احتراق كافيتريا و٦ وحدات سكنية بمنطقة الكوثر بالغردقة والاستعلام عن تراخيص تشغيل الكافتيريا المحترقة.

وقال الأهالي المتضررون إن «النيران التهمت وحدتين سكنيتين بشكل تام و٤ وحدات بشكل جزئي، وإن الخسائر تقدر بمليون جنيه تشمل الأجهزة الكهربائية والمنزلية والمحتويات والمصوغات الذهبية».

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واتهم الأهالي المتضررون مسؤولي التضامن الاجتماعي والمحافظة بتجاهل مساعدتهم، وأنهم قضوا ليلتهم مع أطفالهم في العراء أمام العمارة السكنية المحترقة دون أن يهتم أي مسؤول بالسؤال عنهم.

كانت قوات الحماية المدنية بالبحر الأحمر سيطرت على الحريق الهائل بعد فترة من الوقت، فيما التهمت النيران محتويات الكافتيريا بالكامل وامتدت النيران إلى ٦ وحدات سكنية أعلى الكافيتريا.

وأنقذت العناية الالهية سكان العمارة من كارثة محققة، حيث تواجدوا خارج منازلهم، وعلى فور انتقلت سيارات قوات الحماية المدنية والإسعاف لموقع الحريق، فيما انفجر عدد من اسطوانات البوتاجاز داخل الكافتيريا، بسبب الحريق وتحرر محضر بالحادث.

النيابة تطلب تحريات الامن وتقرير المعمل الجنائي في حريق كافيتريا و٦ وحدات سكنية بالغردقة