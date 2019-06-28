شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن الخدمات المقدمة للطلاب الوافدين لمصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناقش الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، تقريرًا مقدما من الدكتور رشا كمال، القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، حول خطة الوزارة لتطوير منظومة الطلاب الوافدين بالجامعات خلال الفترة المقبلة.

وأشار التقرير إلى ميكنة كافة الخدمات التي تقدم للطلاب الوافدين وكافة المعاملات المالية المتعلقة بالإدارة العامة لقبول ومنح الطلاب الوافدين، بالإضافة إلى توفير وحدة مصرفية، واستخدام نظام الترقيم، وتركيب شاشات عرض لكافة الخدمات التي تقدمها الإدارة، كما تم تخصيص مكتب لتسهيل الحصول على تجديد الإقامة والتأشيرات وشركة للسياحة لتوفير واستقبال الطلاب بالمطار، وتقديم خدمة التأمين الصحي والتأمين ضد حوادث السفر، وكذلك استخراج تذاكر السفر، إلى جانب مبادرة «ادرس في مصر»، واستراتيجية جذب الطلاب الوافدين التي تبنتها الوزارة هذا العام من خلال تذليل الصعوبات وتيسير الإجراءات اللازمة للتقدم للدراسة في مصر.

كما أشار التقرير إلى أنه تم فتح باب التقدم للطلاب الوافدين للدراسة بالجامعات المصرية للعام الجامعي «2019/2020» بدء من شهر مايو الماضي، وذلك من خلال الدخول على الموقع الرسمي للوافدين www.wafeden.gov.eg .

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وأضاف التقرير أنه تم اتخاذ عدة إجراءات، منها توفير خدمة استقبال ملفات الطلاب عن طريق البريد السريع، وإمكانية قبول ملف الطالب من خلال سفارة دولته بالقاهرة، واستحداث خدمة الدفع الإلكتروني، وتوفير فرع لبنك مصر داخل الإدارة، وكذلك خدمة الانتظار الرقمي بما يسهم في تيسير إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية وحصولهم على خدمة تعليمية متميزة، وانتظامهم في العملية التعليمية من بداية العام الدراسي، وكذلك إنهاء إجراءات تسجيلهم واستقبالهم بسهولة من خلال إعداد الكوادر الفنية المدربة، للتعامل مع الطلاب الوافدين، وكذا إنهاء إجراءات قبول أوراق الطلاب بسهولة ويسر، وتوفير خدمة الخط الساخن، وخدمة «اون لاين» لاستقبال كافة الاستفسارات وشكاوى الطلاب على مدار 24 ساعة وحل مشاكلهم وتذليلها سريعاً.

ولفت التقرير إلى قيام وزارة التعليم العالي، بالتنسيق مع عدد من الوزارات المعنية بتوفير العديد من الخدمات للطلاب الوافدين سواء كانت صحية أو اجتماعية أو ثقافية أو فنية أو رياضية، وذلك من خلال إعداد برامج لرحلات سياحية ومسابقات ثقافية وفنية وأنشطة رياضية.

من جانبها، أوضحت الدكتور رشا كمال، أنه بلغ عدد الطلاب المتقدمين على الموقع الإلكتروني حتى الآن (7759) طالبا، مقارنة بالعام الماضي، حيث بلغ العدد 5863 طالبا، مؤكدة أن إدارة الوافدين على أتم الاستعداد لاستقبال جميع الطلاب لإنهاء إجراءات قبولهم وظهور النتائج للطلاب خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقديم على الموقع، ويتم قبول الطلاب في الفصل الدراسي الثاني في أي وقت من العام الجامعي «2019/2020» بنظام الساعات المعتمدة بدءا من ا نوفمبر المقبل.

وأضافت القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، أنه من المقرر تنظيم ندوات تعريفية للعاملين بالجامعات المصرية خلال شهر يوليو المقبل، كما سيتم تنظيم دورات تدريبية للعاملين في الجامعات والإدارة المركزية بالوافدين خلال شهري يوليو وأغسطس المقبل للتدريب على كيفية التواصل مع الثقافات الأخرى ورفع مهاراتهم المهنية باستخدام التكنولوجيا، وكذلك حل المشكلات الإدارية من خلال التعاون مع المعهد الدبلوماسي بوزارة الخارجية، والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD).