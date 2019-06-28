شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة: سرعة إنهاء إجراءات تسليم الوحدات السكنية لسكان العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على سرعة تسليم المستحقين للوحدات السكنية في مشروعات المحافظة، المقامة بالتعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والمنطقة العسكرية المركزية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لنقل سكان المناطق العشوائية الخطرة إليها بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بالانتهاء من إزالة المناطق العشوائية الخطرة من الدرجة الأولى والثانية خلال هذا العام، على أن تكون الوحدات مفروشة بالكامل من الاثاث والاجهزة الكهربائية اللازمة.

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ مع المهندس خالد صديق، رئيس جهاز تطوير العشوائيات بوزارة الإسكان، لمناقشة خطة عمل التسكين ونقل سكان المناطق العشوائية الجارية بالمحافظة لمشروعات الأسمرات 3 والمحروسة وروضة السيدة زينب، بحضور اللواء محمد حنفي، السكرتير العام لمحافظة القاهرة، والمهندس هاني شنيشن مدير مديرية الإسكان وعدد من قيادات المحافظة وصندوق تطوير العشوائيات.

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وأكد محافظ القاهرة على أن تتم أعمال نقل المواطنين المستحقين من خلال منظومة عمل محدة بكافة الأحياء لانتحمل أي اخطاء وضمان وصول الوحدات لمستحقيها مع الالتزام الكامل بكشوف الحصر التي تمت بالفعل على أرض الواقع بمعرفة اللجان المتخصصة.

وشدد المحافظ على أن دليل الإجراءات يجب أن يبدأ من إعداد كشوف الحصر على الطبيعة ثم تسليم الكشوف للمحافظة للتحقق منها وعدم استفادة مواطن أو أسرته بوحدة سكنية من قبل من إسكان المحافظة تم اعتمادها وإصدار خطابات تسليم للمستحقين ثم إخلاء العقار والبدء بالإزالة فورا واخلائه وتسليم الوحدات للسكان، مؤكدا على ضرورة الإنتهاء من المنطقة المقرر إزالتها بالكامل.

وأشار «عبدالعال» على ضرورة تحديد جهاز إداري لكافة المشروعات لإدارتها وتسليم الوحدات والعمل على حل مشاكل المواطنين المنقولين إليه وومتابعة أعمال الصيانة اللازمة لكل مشروع «أولا بأول» مع تحصيل الإيجارات المقررة والمخصص جزء كبير منها لأعمال الصيانة الدورية للمباني والحدائق والاسوار وكافة المنشئات المختلفة بالمشروع.