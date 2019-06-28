شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: التواصل مع الجهات المانحة لتقديم منح تدريبية للعاملين بالمحليات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الجمعة، إن الوزارة تعتزم خلال العام المالي الجديد «2019/2020»، دعم جهود وتفعيل التواصل مع الجهات المانحة، لتقديم العديد من المنح التدريبية للعاملين بالمحليات.

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وأوضح «شعراوي»، في بيان اليوم الجمعة، أن هذا التوجه يأتي في إطار جهود الوزارة لرفع كفاءة ومهارات العاملين في مختلف مجالات العمل بالوزارة وجميع المحافظات والاستفادة من جميع الخبرات التي تساعد على الارتقاء بمستوى الخدمات بالمحليات.

وأضاف الوزير أن الوزارة وفرت عدد من المنح التدريبية والدراسية داخل وخارج مصر لعدد 51 من العاملين بالوزارة والمحافظات، خلال العام المالي 2018/2019، مشيرًا إلى أن المتدربين حصلوا على منح تدريبية في الصين والهند والكويت والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وآليات التحول إلى اقتصاد المعرفة وسياسات التشغيل، وتخفيف الفقر وبناء قدرات العاملين من الشباب في مجال الحوكمة، وتنمية موارد السياحة وحماية البيئة للدول النامية والإدارة العامة للعاملين، بقطاع الخدمة المدنية للدول الإفريقية وإدارة الاستثمارات في مصر، بالتعاون مع دولة الصين، وأيضًا البرنامج التدريبي حول حوكمة الهجرة بالجامعة الأمريكية وبرامج تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الآلي بالهند.

وأوضح أنه يجرى التنسيق مع العديد من الجهات المانحة لحصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية بها، مما يساهم في تنمية الوعي الثقافي والقومي وإطلاق المهارات الإبداعية.