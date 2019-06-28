شكرا لقرائتكم خبر عن أئمة وخطباء المساجد بالمنيا يستنكرون الأحداث الإرهابية في العريش والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استنكر أئمة وخطباء مساجد في المنيا الهجوم الإرهابي الذي يتعرض له أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة في سيناء، مؤكدين على منزلة الشهداء في الإسلام، وطالبوا المصليين بالدعاء للشهداء بالرحمة والمغفرة، والمصابين بالشفاء العاجل ، والقيادة السياسية بالتوفيق في دحر الإرهاب.
وتحدث الأئمة والخطباء عن السماحة والتيسير في الإسلام وضرورة التعامل مع الجميع بالسماحة والتيسير في الحياة بدلا من التشدد.
وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، مدير أوقاف المنيا، إن خطبة الجمعة كانت بعنوان «مظاهر العظمة في الشريعة الإسلامية – السماحة والتيسير».
وأكد أن المنابر والمساجد خط أحمر يحظر صعود المنبر أو أداء دروس لغير المتخصصين والمرخص لهم من قبل الأوقاف وحال وجود المخالفة يجب اتخاذ الإجراء القانوني فوراً حتى لا يقع المفتش تحت المسائلة ويعرض الإدارة كلها للمسائلة.
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