شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالي «2019/2018»، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.
وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام.
وأضافت أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالب وطالبة، نجح منهم 960 طالب وطالبة.
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