شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يعتمد نتيجة دبلوم الثانوي الفني للصم وضعاف السمع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، اليوم الجمعة، نتيجة امتحان الدور الأول لدبلوم الصم وضعاف السمع للعام الدراسى الحالي «2019/2018»، بحضور الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام.

وقالت الدكتورة هالة عبدالسلام، رئيس الإدارة المركزية لشؤون التربية الخاصة ورئيس عام الامتحان، إن النسبة المئوية للنجاح بلغت 93% هذا العام.

وأضافت أن عدد المتقدمين للامتحانات هذا العام بلغوا 1027 طالب وطالبة، نجح منهم 960 طالب وطالبة.