شكرا لقرائتكم خبر عن «جهاز السادات» ينفذ حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بالمدينة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، تنظيم حملة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية للقضاء على المظاهر العشوائية بالمدينة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة لإزالة المخالفات بالتنسيق بين إدارات الأمن، والنظافة والتجميل، والتنمية بجهاز المدينة.

وأسفرت الحملة عن أعمال إزالة أمام المحال بسوق المنطقة السكنية الأولى، بالإضافة إلى رفع جميع الإشغالات الموجودة أمام الكافيهات بالمنطقة.

وقال رئيس الجهاز: إن ذلك يأتي في إطار حرص جهاز تنمية مدينة السادات للقضاء على ظاهرة العشوائيات بالمدينة، كما تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة بشارع عمرو بن العاص، وأمام المحكمة للباعة المفترشين الأرصفة، بجانب إزالة جميع الإشغالات الكائنة بسوق المنطقة السكنية السابعة، المقامة من أصحاب الكافيتريات والمحال على المسطحات الخضراء وقطع الأراضي الشاغرة بالمدينة، لافتًا إلى استمرار حملات إزالة المخالفات، وأنه لا تهاون مع المخالفين، حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بمدينة السادات

حملة للقضاء على المخالفات والإشغالات بمدينة السادات