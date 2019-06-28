شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النواب» يهنئ السيسي بـ«30 يونيو»: استعاد الشعب إرادته والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بعث الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى ثورة الـ30 من يونيو.

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وجاء نص برقية التهنئة كالتالي: «فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فيطيب لي أن أهديكم بالأصالة عن نفسي، وبالإنابة عن ممثلي الشعب أخلص التهاني وأزكاها بمناسبة حلول ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، التي استعاد فيها الشعب إرادته، بعد أن تحطمت قيوده على أسوار حصونه، وعمت المصريين فيه البهجة في كل الميادين إلا قلة ممن صموا آذانهم وضلوا سواء السبيل».

وأضاف: «في الثلاثين من يونيو خرجت الملايين في ظاهرة لم تشهدها الثورات الكبرى في التاريخ، كانت النساء والشباب والشيوخ عتادها ووقودها، فاستطاعوا أن يتصدوا لجموح رئيس وجماعته للهيمنة، والتمكن من مفاصل الدولة بإعلان غير دستوري حصن كل ما يصدر عنه من قرارات وإجراءات».

وتابع: «وكنتم- يا سيادة الرئيس- أمل الشعب في حماية ثورته بانحيازكم لمطالبه، فحميتم مصر من الفتن واكتملت لها مؤسساتها الدستورية، لنبدأ عهداً جديداً من الاستقرار والتنمية والرخاء نجعل فيه المستحيل اليوم ممكناً غداً، كلل الله مسعاكم في حفظ أمن مصر واستقرارها بالنجاح، وبارك خطاكم، وكل عام وأنتم بخير».