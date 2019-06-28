شكرا لقرائتكم خبر عن انقطاع المياه بغرب السكة الحديد بالحوامداية غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة انقطاع المياه عن منطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية، اعتبارًا من السابعة من صباح غدٍ السبت حتى السابعة من صباح الأحد.

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وتشمل الانقطاعات مناطق «عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعى، درب الشرابية، أم خنان».

وتأتي الانقطاعات للقيام بأعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة قطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية؛ لإضافة 70 ألف م3 /يوم، وذلك بناءً على طلب الشركة المنفذه للمحطة، علمًا أن المشروع تم تنفيذه من خلال الجهاز التنفيذي.

وأهابت الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.