شكرا لقرائتكم خبر عن الأقصر تعلن وصول 700 طالب من أمريكا اللاتينية للترويج للسياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة التسويق السياحى بالأقصر استضافة 700 طالب من أمريكا اللاتينية للاحتفال بانتهاء دراستهم الجامعية، والترويج للسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، لزيادة التدفقات مع قرب بدء الموسم السياحي الجديد، الذي من المتوقع أن يشهد انتعاشة كبيرة.

وتم عمل برنامج سياحي كامل لجميع المقاصد والمعابد الأثرية المنتشرة في البرين الغربي والشرقي، بزيارة معبدي الكرنك والأقصر، ومتحف الأقصر والتحنيط في البر الغربي، بجانب زيارة معبد الدير البحري حتشبسوت، ووادي الملوك والملكات للتعرف على مقابر الملوك والنبلاء الغنية به هذه المنطقة، بجانب تمثالي ممنون ومعبد مدينة هابو والرامسيوم.

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كما تستضيف لجنة التسويق السياحي وفد طلاب أمريكا اللاتينية في فندق المرسم بالبر الغربي، الذي يعد أحد واجهات الثقافة، ويحتضن فناني الفن التشكيلي من جميع دول العالم على مدار 100 سنة للتعرف على أشهر الفنانين العالميين الذين قاموا بالرسم داخل هذا الفندق العتيق.

وقال الخبير السياحي محمد عثمان، عضو لجنة التسويق، إن قدوم هذه المجموعة من الطلاب بهذا العدد الكبير للاحتفال بختام دراستهم الجامعية يساهم بشكل كبير في الترويج للسياحة الثقافية بالأقصر وأسوان، بجانب زيادة الحجوزات بالفنادق الثابتة والفنادق العائمة ودعاية إيجابية تزيد من تدفق أعداد كبيرة من الرحلات الوافدة للأقصر في الموسم الجديد.

وأضاف أن القطاع السياحي والشركات العاملة تتسابق من أجل جذب أكبر عدد من السائحين في ظل التنسيق الكامل مع وزارة السياحة والآثار ومحافظة الأقصر، والحرص الكامل من كافة الجهات على إظهار المحافظة في أبهى صورها، في وجود تأمين أمني على أعلى مستوى في جميع المناطق بالمحافظة.