شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة منذ اكتشافه.. وزير الآثار يفتتح هرم اللاهون بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور خالد العناني، وزير الآثار، الجمعة، هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني، لأول مرة منذ اكتشافه بمحافظة الفيوم، وذلك بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.

حضر الافتتاح اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والمهندس وعد أبوالعلا رئيس قطاع المشروعات، وأعضاء مجلس النواب، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال «العناني» إن وزارة الآثار نجحت في فترة قصيرة إنجاز مشروعين هامين بمحافظة الفيوم كما وعد أهالي المحافظة عند زيارته الأخيرة للمحافظة، وهما افتتاح هرم اللاهون للزيارة لأول مرة، ومسجد خواند اصلباى، مشيدا بتكاتف جميع الجهات المعنية مع وزارة الآثار ومنها محافظة الفيوم وأعضاء مجلس النواب للارتقاء بجميع المناطق الأثرية والمزارات الهامة بالمحافظة.

وأضاف الوزير، في كلمته، أن أعمال ترميم الهرم تمت بواسطة قطاع المشروعات بالوزارة، وشملت رفع الرديم الموجود داخل الممرات وحجرة الدفن، ووضع سلم في البئر الرئيسي به، وشبكة للإضاءة، كما تم تقوية وتدعيم لبعض حجراته، بالإضافة إلى إعادة تركيب الأحجار المتساقطة بالصالة والممر السابقين لغرفة الدفن، وإعادة الكساء الحجري على كان عليه من قبل، وإعادة وترميم بعض البلاطات الحجرية بالأرضية والتي كانت في غير موضعها، كما تم وضع لوحات إرشادية جديدة.

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من جانبه، أشار الدكتور مصطفى الوزيري، أمين المجلس الأعلى للآثار، إلى أن هرم اللاهون هو أضخم بناء من الطوب اللبن، ويتميز بأن نواته الداخلية كلها عبارة عن كتلة من الصخر الطبيعى بارتفاع 12 م وقد أقيم فوق هذه الربوة الهرم نفسه من الطوب اللبن ثم تم كساء البناء الخارجى بالحجر الجيرى، يبلغ ارتفاع الهرم 48 م وطول قاعدته 106 م، ولا يقع مدخل الهرم في الناحية الشمالية كما هو معتاد في الأهرامات بل لجأ المهندس الذي صممه إلى اسلوب جديد يخفى من خلاله الممر المؤدى إلى حجرة الدفن وذلك بحفر بئرين عمودين خارج الهرم نفسه من الجنوب الشرقى اسفل احد المقابر، ويرجح أن يكون مهندس الهرم قد لجأ إلى هذه الحيلة كمحاولة لتضليل اللصوص وعدم تمكينهم من الوصول لحجرة الدفن، وعلى الرغم من ذلك تم سرقة محتويات حجرة الدفن، وقد تمكن فلندرز بترى من الوصول إلى مدخل الهرم عام 1889 بعد عدد من المحاولات للكشف عنه، ولم يعثر سوى على كوبرا ذهبية كانت تعلو التاج الملكى ومائدة قرابين وذلك داخل مرمر داخل حجرة الدفن.

وتفقد وزير الآثار والوفد المرافق له أعمال الحفائر بالمنطقة واللقي الأثرية التي عثرت عليها البعثة الأثرية المصرية، برئاسة د. مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، داخل أحد مقابر الدولة الوسطى والموجودة بمنطقة الربوات الصخرية جنوب هرم اللاهون.

ولفت وزيري إلى أن المقبرة هي نموذج فريد للمقابر الصخرية الموجودة في المنطقة وهي خالية تماما من النقوش ذات سقف شبه مقبي، وصالة طولية وثلاثة مقاصير مستطيلة الشكل، مشيرا إلى أن المقبرة كانت شبة ممتلئه بالرديم الذي تم رفع كميات كبيرة منه حيث عثر بداخله على كسرات من الفخار وأجزاء من توابيت خشبية وبقايا كرتوناچ ترجع إلى مختلف العصور.

وأضاف أنه خلال أعمال الحفائر اتضح أن هذه المقبرة أعيد استخدامها في عصور لاحقة، كما تم العثور بداخلها على عدد من أوجه توابيت خشبية متنوعة لرجال ونساء واطفال منها من هو في حالة سيئة من الصنع والآخر على درجة عالية من الدقة في إظهار ملامح الوجة؛ وبعضها ملون، واصفا تلك الأوجه بانها قطع فنية تبرز دقة وحرفية فن النحت عند المصري القديم.

كما كشفت البعثة أيضا عن تمثال خشبى، وبعض التمائم من الفيانس الأزرق لمعبودات مختلفة، ومجموعة من الأواني الفخارية المختلفة الأشكال والأحجام، وكسرات من العظام الآدمية المتهالكة، واجزاء من خشب التوابيت، وبقايا عدد اثنين كرتوناج عليها صور لمعبودات مختلفة وبعض الكتابات الهيروغليفية، وصندوق خشبي به مجموعة كاملة من تماثيل الأوشابتى المصنوعة من الطين. وأشار إلى أنه بعد رفع الرديم من الفناء الأمامي للمقبرة، عثرت البعثة على اجزاء من الكرتوناج عليها صور لمعبودات بألوان زاهية، وفردة حذاء لطفلة مصنوع من جلد الماعز، وقطعة من الفيانس عليها خرطوش للملك اوسركون الأول من الأسرة 22.