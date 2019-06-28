شكرا لقرائتكم خبر عن «البحوث الفلكية»: غرة شهر ذو القعدة الخميس المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن هلال شهر ذو القعدة يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 16 ليلاً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثــاء 2/7/2019م (اليوم السابق ليوم الرؤية).
وأضاف المعهد أن يوم الرؤية يوم الأربعاء 29 من شوال 1440هـ الموافق 3/7/2019م يبقى الهلال الجديد في سماء كل من مكة المكرمة والقاهرة لمدة 46 دقيقة بعدغروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، أما في محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (46- 47 دقيقة). ويبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم في سماء المدن العربية والإسلامية لمدد تتراوح بين (35- 56 دقيقة).
وأشار المعهد إلى أنه بذلك تكون غــرة شهـــر ذو القعــــدة 1440هـ فلكياً يوم الخميس 4/7/2019م.
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