"التنمية المحلية": توفير 51 منحة تدريبية للعاملين خلال العام الجاري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

قالت وزارة التنمية المحلية، إنه تم توفير عدد من المنح التدربيية والدراسية داخل وخارج مصر لـ51 من العاملين بالوزارة والمحافظات خلال العام المالي 2018 - 2019، لافتة إلى أنها تعتزم خلال العام المالي الجديد 2019- 2020 دعم جهود وتفعيل التواصل مع الجهات المانحة لتقديم العديد من المنح التدريبية للعاملين بالمحليات.

وأشارت الوزارة، في بيان لها، الجمعة، إلى أن المتدربين حصلوا على منح تدريبية في الصين والهند والكويت والجامعة الأمريكية بمصر، وذلك في مجالات التنمية الاقتصادية المحلية وآليات التحول إلى اقتصاد المعرفة، وسياسات التشغيل وتخفيف الفقر، وبناء قدرات العاملين من الشباب في مجال الحوكمة وتنمية موارد السياحة، وحماية البيئة للدول النامية، والإدارة العامة للعاملين بقطاع الخدمة المدنية للدول الأفريقية، وإدارة الاستثمارت في مصر بالتعاون مع دولة الصين.

وتابعت: "أيضاً البرنامج التدريبي حول حوكمة الهجرة بالجامعة الأمريكية وبرامج تدريبية متقدمة في مجال الحاسب الآلى بالهند"، مشيرة إلى أنه يجرى التنسيق مع العديد من الجهات المانحة لحصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية بها مما يساهم في تنمية الوعى الثقافي والقومى وإطلاق المهارات الإبداعية.

وأضافت الوزارة، أن المرحلة المقبلة ستشهد حصول العاملين بالإدارة المحلية على منح تدريبية في تايلاند وهولندا والمانيا وبريطانيا، لافتة إلى أن الاهتمام برفع قدرات العاملين خاصة الصف الثانى من الموظفين الشباب يأتي في مقدمة اهتمامات الوزارة بإعتبارهم ركيزة أساسية في بناء ودعم الدولة المصرية وإعداد الكوادر المؤهلة في الإدارة المحلية لتكون هناك أجيال قادرة على تحمل المسئولية على جميع المستويات.