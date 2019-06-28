أمين "الأعلى للآثار": اكتشفنا أكبر مبنى ملحق بهرم اللاهون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

كشف الدكتور مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار، عن العديد من اللقى الأثرية والحفائر التي تم العثور عليها خلال تطوير وترميم منطقة هرم اللاهون بالفيوم.

وقال "وزيري" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الجمعة: "لقد اكتشفنا أكبر مبنى ملحق بالهرم أنشيء من الطوب اللبن يبلغ ارتفاعه 48 مترًا".

وكشف "وزيري" عن عدد من الحفائر والتي سيتم وضعها بالمتاحف في القاهرة، وهي عبارة عن مجموعة من المومياوات عليها طبقات كارتوناج وتوابيت خشبية وأواني فخارية، ومجموعة من التماثيل المختلفة، بالإضافة لمجموعة من تماثيل الأوشابتي، مؤكدا أن هذه الآثار سيتم وضعها بمتحف الحضارة.

كان وزير الآثار أعلن قبل قليل، افتتاح هرم اللاهون الخاص بالملك سنوسرت الثاني، أمام الجمهور وذلك لأول مرة بعد الانتهاء من أعمال ترميمه.