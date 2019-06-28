غدًا.. قطع المياه عن 12 منطقة بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إسلام ضيف:

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالجيزة، قطع مياه الشرب لمدة 24 ساعة، عن منطقة غرب لسكة الحديد بالحوامدية؛ اعتبارًا من الساعة الـ7 صباح غد السبت، حتى الساعة الـ7 من صباح اليوم التالي.

وقالت الشركة في بيان اليوم الجمعة، إن أعمال القطع تأتي نتيجة تنفيذها أعمال الربط الخاصة بتوصيل خط الطرد الرئيسي لمحطة مياه الحوامدية المرشحة الجديدة، بقطر 800 مم من الجهة الغربية على الخط قطر 800 مم بالشبكة الرئيسية الجديدة المغذية لمناطق غرب السكة الحديد بالحوامدية.

وأضافت بأن المناطق المتأثرة بالانقطاع بمنطقة غرب السكة الحديد بالحوامدية، تشمل: عرب الساحة، سعد زغلول، سمير صادق، جسر المنوات ومتفرعاتها، أسامة بن زيد، جامع زكريا، بين البلدين، عرب شلهوب، بغداد، الإمام الشافعي، درب الشرابية، أم خنان).