علاقة آثمة انتهت بجثة.. كشف غموض مقتل فتاة داخل شقة مهجورة بالعمرانية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

في أقل من 6 ساعات نجح ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة في القبض على المشتبه في تورطه بواقعة مقتل فتاة عُثر على جثتها داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

وتبين أن الجثة لفتاة وتدعى "آية" بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

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وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.

جهود البحث والتحري توصلت إلى أن شخصين اصطحبا الضحية لممارسة الجنس معها داخل الشقة محل الواقعة، إلا أن خلافا وقع بينها وبين أحدهما فاعتدى عليها بقطعة زجاجة وتركها غارقة في دمائها محدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتمكن الرائد مصطفى عبد الله رئيس مباحث العمرانية ومعاونه الرائد محمد نجيب من ضبط المتهم وأقر بجريمته، وأرشد عن الأداة المستخدمة.