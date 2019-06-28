لغز جريمة "فتاة العمرانية".. جرحان في الرقبة وشقة مغلقة منذ عامين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشفت معاينة رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة فتاة مقتولة داخل شقة سكنية بمنطقة العمرانية.

وتبين أن الجثة لفتاة مجهولة الهوية بها آثار جرحين قطعيين في الرقبة، وأنه عُثر على جثتها داخل وحدة سكنية غير مأهولة بالسكان أغلقها أصحابها منذ عامين.

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شاهد عيان أفاد بأن رجال الشرطة بموقع الحادث تحفظوا على أحد الأشخاص يشتبه في تورطه بالجريمة، في الوقت الذي فرضت قوات الأمن طوقا أمنيا لمسرح الجريمة لتسهيل مهمة عناصر البحث الجنائي.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى، وانتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ.

وشكل اللواء محمد الألفي نائب مدير مباحث الجيزة فريق بحث يترأسه المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية للوقوف على ملابسات الواقعة.