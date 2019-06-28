بحجة توفير فرص عمل.. ضبط تاجر ملابس استولى على أموال المواطنين بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، من ضبط مالك محل ملابس متهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية قدرها 77 ألف جنيه، بحجة توفير فرص عمل لهم ولذويهم بالجهات الحكومية، مدعيًا علاقته بمسئولين في تلك الجهات.

كانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغًا من 4 مواطنين اتهموا فيها مالك محل ملابس بالنصب والاحتيال عليهم واستيلائه منهم على مبالغ مالية لتوفير فرص عمل لهم بجهات حكومية، بمحافظة سوهاج.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وتبين حصول المتهم على مبالغ مالية من أشخاص آخرين تحت ذات الزعم لم يتقدموا للإبلاغ أملاً في الحصول على فرص عمل أو استرداد أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم استدعاء المتهم وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة، وتعهد برد المبالغ المالية المستولى عليها للشاكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.