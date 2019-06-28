"استضافاه فقتلهما".. كشف غموض مقتل مُسن وزوجته في الزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجح رجال مباحث القاهرة في كشف غموض مقتل مُسن وزوجته على يد جارهما بالزيتون، وأن دافع الجريمة هو السرقة.

تبلغ لقسم شرطة الزيتون من "مشرفة بإحدى المستشفيات"، 34 سنة، بالعثور على جثتي والديها (وبهما آثار طعنات بآلة حادة) حال حضورها لزيارتهما بمسكنهما بدائرة القسم، واكتشافها سرقة (مبلغ مالي قدره 70 ألف جنيه، 2 هاتف محمول، 2 جهاز لوحي"تابلت").

أسفرت جهود فريق البحث الجنائي إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل"، 26 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج)، كما أشارت التحريات إلى هروبه صحبة نجل خالته (سائق)، 25 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، أمكن ضبطه، وبحوزته مبلغ (53,800 ألف جنيه من متحصلات الواقعة).

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسماعيلية أمكن استهداف وضبط المتهم بمحل اختبائه بإحدى الشقق المستأجرة بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته (جهاز لوحي "تابلت") ، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأنه تربطه علاقة جيرة سابقة بالمجني عليهما، ويتردد عليهما بمسكنهما.

ونظراً لعلم المتهم بثراء المجني عليهما خطط لسرقتهما وبتاريخ الواقعة توجه لمسكنهما فقاما باستضافته، وأثناء ذلك تمكن من مغافلتهما وتحصل على سكين من مطبخ المسكن، ولدى محاولة دخوله غرفة نومهما شاهده المجني عليه فعاجله بعدة طعنات، وحال استغاثة المجني عليها الثانية تعدى عليها بذات السكين محدثاً مابهما من إصابات أودت بحياتهما، واستولى على المسروقات، وفر هارباً، وعقب ذلك تقابل مع نجل خالته وقاما بالتنقل بين مدن الإسكندرية والإسماعيلية ودمياط خشية ضبطهما، وأضاف بتخلصه من السلاح المستخدم بإلقائه بالطريق العام، وإنفاقه باقي المبلغ على متطلباته الشخصية، وتصرفه في الهواتف المحمولة وجهاز "التابلت" لدى نجلي خالته "نقاش"، 20 سنة، موظف، 27 سنة، مقيمان بالقليوبية)، أمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بعلمهما كون المضبوطات من متحصلات سرقة ، وأضافا بتصرفهما فيها بالبيع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.