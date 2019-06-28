في ظروف غامضة.. العثور على فتاة مقتولة داخل شقة بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: تكثف أجهزة الأمن بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على فتاة مقتولة داخل شقة بمنطقة العمرانية. تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة فتاة بشارع المستشفى. انتقلت قوة من ضباط المباحث إلى محل البلاغ، وفرضت الشرطة طوقا أمنيا لكشف غموض الواقعة.

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