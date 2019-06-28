سقوط الموظف النصاب.. استولى على 350 ألف جنيه من محل عمله بمساعدة هارب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقى رجال مباحث الأموال العامة القبض على موظف بإحدى الشركات لقيامه باستغلال موقعه الوظيفي والاستيلاء على 350 ألف جنيه من أموال الشركة بالاشتراك مع آخر.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية بقيام (رئيس قسم تكنولوجيا المعلومات بإحدى شركات الإنشاء والتعمير - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) باستغلال موقعه الوظيفي وتسهيل إجراءات تعاقد على توريد أجهزة حاسب آلي للشركة، عقب إيهام أعضاء مجلس الإدارة بأن قائمة الأسعار المقدمة من خلال (أحد الأشخاص "مدير مبيعات بإحدى شركات الحاسب الآلي) أقل العروض المقدمة من نظيراتها من الشركات المتقدمة للتعاقد ، وتمكنا من خلال ذلك الاستيلاء على مبلغ (339.000 جنيه) واقتسامها فيما بينهما.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأضافت التحريات قيام المتهم المشار إليه باصطناع أوراق عروض أسعار زعماً منه أنها مقدمة من بعض الشركات للتعاقد مُثبت بها قيمة مالية كبيرة مقابل توريدهم لتلك الأجهزة، مما أدى إلى موافقة الشركة على عروض الأسعار المقدمة من المتهم الثاني "مدير مبيعات شركة الحاسب الآلي"، مما سهل له الحصول على مبالغ مالية كبيرة فارق أسعار تلك الأجهزة عن السوق المحلى، مما أضر عمداً بالمال العام بدون وجه حق.

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بالاستعلام من الجهات المختصة عن الشركة محل عمل المتهم الثاني تبين عدم وجود بيانات باسم الشركة.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول. وبمواجهته اعترف بالاشتراك مع المتهم الهارب في ارتكاب الواقعة، جاري تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.