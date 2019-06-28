مباحث القاهرة تُحبط ترويج أدوية محظور تداولها بمنطقة عزبة الهجانة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من ضبط شخصين بالقاهرة لقيامهما ببيع أدوية وعقاقير طبية مهربة وغير مسجله بوزارة الصحة ومحظور تداولها.

أكدت تحريات ومعلومات إدارة مباحث رعاية الأحداث بمديرية أمن القاهرة قيام "المدير المسئول عن صيدلية كائنة بمنطقة عزبة الهجانة دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر" بحيازة كميات كبيرة من العقاقير الطبية المؤثرة على الصحة النفسية، والمنشطات المهربة جمركياً، والعينات الطبية المجانية داخل الصيدلية عمله، وذلك بقصد بيعها بأسعار أعلى من أسعارها المقررة لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة أمكن ضبطه وبصحبته (عامل بالصيدلية)، وعثر بداخل الصيدلية على كميات من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة وغير مسدد عنها الرسوم الجمركية وغير مسجله بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد، بالمخالفة للقانون وذلك على النحو التالي: (6000 ) قرص من العقاقير الطبية المؤثرة على الحالة النفسية والعصبية، ( 9000 ) كبسولة وقرص منشطات، ( 3000 ) قرص من الأدوية مجهولة المصدر، ( 2000 ) كبسولة وقرص من العقاقير الطبية "عينات مجانية غير معدة للبيع".

بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة .

كما تم ضبط (المدير المسئول عن صيدلية كائنة بذات المنطقة) وعثر بداخل الصيدلية على (عدد 5000 قرص وكبسولة منشطات مهربة جمركياً ومجهولة المصدر).. وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الإتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.