ضبط شخصين لاتهامهما بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأموال العامة شخصين بالإسكندرية لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها مقابل أرباح شهرية.

تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من مدير مبيعات -مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه وعدد 4 آخرين. بقيام شخصين (صاحب مؤسسة للتجارة وتوريد المواد الغذائية-محكوم عليه هارب -في قضية "غش تجارى"-صاحب مكتب لتوريد وتجارة المجمدات "شقيق الأول".. مقيمان بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه). بتلقي مبالغ مالية منهم بلغت (2500000) جنيه بزعم توظيفها في مجال تجارة اللحوم المجمدة مقابل أرباح شهرية، إلا أنهما قاما بإعطائهما الفائدة المتفق عليها لفترة ثم توقفا، وامتنعا عن رد المبالغ المالية التي تحصلا عليها منهم.

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بالفحص والتحري تبين صحة الواقعة وقيام المتحر عنهما بمزاولة نشاط إجرامي في مجال تلقى الأموال من المُبلغين وآخرين، بزعم توظيفها واستثمارها في تجارة اللحوم.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما. وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.