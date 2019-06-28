أخبار مصر | سر الكتابات العربية في أعماق هرم اللاهون الأثري بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سر الكتابات العربية في أعماق هرم اللاهون الأثري بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف أشرف صبحي مدير الحفائر والبعثات بالفيوم والمشرف على حفائر هرم اللاهون، سر الكتابة باللغة العربية، والتي رصدتها كاميرا بوابة الخليج 365 الإلكترونية أثناء جولتها داخل الهرم.

وقال أشرف صبحي، إن النص المكتوب يرجع لرئيس عمال عالم الآثار فلندرز بتري والذي اكتشف الهرم عام 1880م، واستمر يعمل فيه لعدة سنوات.

وتابع أن النص يوثق ما تم من أعمال قام بها رئيس عمال الحفائر مع بتري، ومحتوى النص يقول "سعد أبو سيف رئيس عمال حفائر بتري.. من غريان الحرابي بتاريخ.. حضر في هذا المحل في 2 ذو القعده 1306 عربي و10 يونيو 1889م.. وتحت فسيلة المرحوم الياس الكاشف..توقيع حسن إلياس".

جاء ذلك علي هامش افتتاح وزارة الآثار اليوم الجمعة لهرم اللاهون الأثري، بعد انتهاء ترميمه وفتحه للزيارة، وهرم اللاهون من اضخم الأهرامات المبنية بالطوب اللبن، ويبلغ ارتفاعه الأصلي 47 متر، وعمر الهرم 4000 عام.