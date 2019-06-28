أخبار مصر | "وزيري": كشفنا عن عشرات القطع الأثرية في منطقة اللاهون بالفيوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "وزيري": كشفنا عن عشرات القطع الأثرية في منطقة اللاهون بالفيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثة الأثرية العاملة في منطقة اللاهون الأثرية بالفيوم تمكنت من العثور على عشرات القطع الأثرية في مقبرة إلى جوار هرم اللاهون.

وأضاف وزيري أن القطع تنوعت ما بين أقنعة وحلي وغطاء كارتوناج وقنينات صغيرة، وشماعد تستخدم للإضاءة.

وأشاد بفريق الترميم العاملين بمنطقة آثار اللاهون، والذين توج عملهم بهذا الكشف الذي وصفه بالفريد من نوعه.

يذكر أن وزارة الآثار أعلنت رسميًا افتتاح هرم اللاهون للزيارة وذلك بعد نجاح البعثة الأثرية الوصول لحجرة الدفن الخاصة بهذا الهرم.

وهرم اللاهون هو واحد من المعالم الأثرية بمحافظة الفيوم، وهو من الطوب اللبن، يكسوه الحجر الجيري، ويبلغ ارتفاعه 48 مترًا وطول قاعدته 106 أمتار، ويقع مدخله في الضلع الجنوبي منه، يبعد عن مدينة الفيوم نحو 22 كيلو مترًا.

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بناه الملك سنوسرت الثاني من الأسرة الثانية عشرة،، وكان مبنيًا فوق ربوة عالية ارتفاعها 12 مترًا، وقد استكشه العالم الإنجليزي وليم فلندرز بتري 1889م، وعثر بداخله على الصل الذهبي الوحيد الذي كان يوضع فوق التاج الملكي، وهو محفوظ بالمتحف المصري.

وتم الكشف في المنطقة عن مقبرة الأميرة "سات حتحور" بجوار الهرم، وكنوز هذه الأميرة محفوظة بالمتحف المصري.

كما تضم منطقة هرم اللاهون جبانة تقع على مقربة من الهرم، وتسمى بجبانة اللاهون، كما تضم مقبرة مهندس الهرم ويدعى إنبي، وفي الشمال 8 مصاطب كانت مقابر لأفراد الأسرة المالكة، من بينها مقبرة "سات حتحور"،

ووكذلك تضم منطقة اللاهون مدينة عمال اللاهون وكانت تذعى أيونت وتقع حول هرم سنوسرت الثاني، وترجع أهميتها إلى أنها أقدم البلاد المصرية الواضحة المعالم.

"وزارة الآثار نفذت حفائر في الهرم والموقع، وكشفت عن جبانة تم العثور فيها على مجموعة من المومياوات ترجع للدولة الحديثة، وأخرى للأسرة الثانية، ومجموعة من الأواني الفخارية، والتماثيل الخشبية، والبردي، وتم تنظيف الهرم من الداخل والدخول إلى حجرة دفن الملك سنوسرت الثاني، وهي مبطنة بالجرانيت الوردي والحجر الجيري، وبها تابوت الملك من الجرانيت الوردي".