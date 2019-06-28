أخبار مصر | ورشة عمل "الحلي المصري القديم بطريقة معاصرة" بالمتحف المصري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ورشة عمل "الحلي المصري القديم بطريقة معاصرة" بالمتحف المصري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ينظم القسم التعليمي بالمتحف المصري بالتحرير، ورشة عمل تحت عنوان (الحلي المصري القديم بطريقة معاصرة) باستخدام خامات متوافرة من السلك والأحجار المختلفة، وذلك في إطار حرص قطاع المتاحف في الحفاظ على الحرف التراثية بالمجتمع المصري والمساهمة في حل مشكلة البطالة وربط مختلف الفئات بالمتاحف المصرية.

وتنعقد الورشة يوم الثلاثاء من كل أسبوع ولمدة شهر بدءً من يوم الثلاثاء الموافق 2-7-2019 ، من العاشرة صباحًا حيث يبدأ البرنامج نظريًا بجانب التطبيق على القطع الأثرية بالمتحف، يعقبها ورش عمل تطبيقية بالقسم التعليمي، مع المدربة مروة أبو الدهب.

وتهدف الورشة إلى التعرف على الحلي المصري القديم من حيث النوع والشكل والأحجار المستخدمة، ومواد التصنيع وربطها بالحلي المعاصر من خلال القطع الأثرية المعروضة.

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وكذلك تهدف إكساب المتدربين مهارة تنفيذ حلي مستوحى من نماذج الفن المصري القديم، وزيادة القدرة على التركيز ورفع القدرات الذهنية، تنمية المهارات الابداعية لدى المتدرب.

كما تهدف إلى ترسيخ قيمة التراث المعنوي وأهمية الحفاظ عليه لدى المتدرب، وتعزيز الثقة بالنفس وإحساس المتدرب بقيمته في المجتمع وغرس الانتماء لديه.

يذكر أن المصري القديم عرف صناعة الحلي وأدوات الزينة منذ فجر التاريخ حيث كان لهذه الصناعة أدوار مختلفة في الحضارة المصرية القديمة، فكانت تستخدم لأغراض الزينة والتزين، ولأغراض دينية أيضًا، وكان يلبسها الرجال والنساء معًا، وأقدم صناعة للحلي تعود لحضارة البداري.