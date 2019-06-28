مصر | السيطرة على حريق هائل بشارع العريش في الهرم (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيطرة على حريق هائل بشارع العريش في الهرم (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة، اليوم الجمعة، من السيطرة على حريق هائل اندلع بمدينة ملاهي ومركز تجاري في شارع العريش بمنطقة الهرم.

فيما تم الدفع بـ١٢ سيارة إطفاء، وتجرى قوات الحماية المدنية عمليات تبريد بالمكان لعدم تجدد الحريق مرة أخرى.

وبانتقال قوات الحماية المدنية ورجال البحث الجنائي وبالمعاينة الأولية لبداية الحريق ونهايته تبين اندلاع الحريق نتيجة لماس كهربي.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باندلاع حريق بمركز تجارى ومدينة ملاهى بالهرم، وانتقل رجال الحماية المدنية للمكان وبصحبتهم ١٢ سيارة إطفاء، محاصرة ألسنة اللهب والسيطرة عليها قبل امتداداها لباقي المحال التجارية والعقارات المجاورة.