شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على توقعات «الأرصاد» لطقس السبت (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غداً السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد.

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وتنشط الرياح الشمالية الغربية على أغلب الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب البلاد وجنوب سيناء، كما تنشط على غرب البحر المتوسط، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدل إلى مضطرب، وارتفاع الموج من مترين إلى مترين ونصف، والبحر الأحمر معتدل، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على كل منهما شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمي فتكون القاهرة «25- 36»، والإسكندرية «25 – 31»، وقنا «28 – 40»، والأقصر «28– 41»، وأسوان «30 – 41».