شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر يتفقد معرض «عظيمات سيناء» للمنتجات اليدوية (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، يرافقه عدد من قيادات جهاز المدينة، ورئيس مجلس الأمناء، وعدد من أعضاء المجلس، وأعضاء عضو مجلس النواب، بتنظيم زيارة لمعرض عظيمات سيناء للمنتجات السيناوية، بمقر جمعية الصناعات الصغيرة بالحي السابع.

وأبدى رئيس الجهاز استعداده لدعم المعرض من خلال توفير وسائل مواصلات، لنقل الراغبين في زيارة المعرض، من أمام مقر جهاز المدينة من الساعة الـ١2 ظهراً إلى الساعة الـ ٣ عصراً، وكذا من الساعة الـ٤ مساءً وحتى الساعة الـ٨ مساءً.

من جانبها أوضحت سلوى سالم، أمينة المرأة بمجلس القبائل العربية، أن المعرض يعد مبادرة لدعم شهداء الوطن من الجيش والشرطة، وأنه سيتم التبرع بـ٥% من مبيعات كل عارضة لصندوق تحيا مصر، تقديراً من العارضين لشهداء الوطن من الجيش والشرطة، مشيرةً إلى أن المعرض اشتمل على العديد من المنتجات من محافظة سيناء من زيت الزيتون، والمرمرية وأعمال التطريز، والسجاد اليدوي، والكليم من الصوف الطبيعي وإكسسوارات خرز.

معرض للمنتجات السيناوية بمدينة 6 أكتوبر

معرض للمنتجات السيناوية بمدينة 6 أكتوبر

معرض للمنتجات السيناوية بمدينة 6 أكتوبر