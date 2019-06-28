شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ مدينة تيانچين الصينية يقيم حفل استقبال على شرف وزيرة السياحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أقام نائب محافظ مدينة تيانچين الصينية حفل استقبال على شرف الوفد المصري رفيع المستوى، برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة، المشارك في المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول، الذي يُقام خلال الفترة من 27 إلى 29 يونيو الجاري، في مدينة تشانغشا عاصمة إقليم هونان بجمهورية الصين الشعبية.

وحضر حفل الاستقبال وزير الزراعة بدولة زيمبابوي، والسفير أسامة المجدوب سفير مصر في بكين، والوفد الرسمي المصري المشارك في المعرض، وعدد من الدبلوماسيين ومنهم السفير الجزائري في بكين، ومسؤولي الحكومة الصينية ومدينة تيانچين الصينية.

ورحب نائب محافظ تيانچين بالوفد المصري وبالحضور، مشيرا إلى أهمية المعرض الاقتصادي التجاري الصيني الأفريقي الأول والذي يجمع الصين مع شركائها من الدول الأفريقية وعلى رأسها مصر، ودعا وزيرة السياحة والوفد المصري إلى زيارة مدينة تيانچين التي تعد واحدة من أهم المدن الصناعية والتجارية في الصين، وأهم موانئها.

من جانبها، ألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة استهلتها بتهنئة الشعب الصيني على اقتراب الاحتفال بمرور 70 عاما على تأسيس جمهورية الصين الشعبية، مشيرة إلى أن مصر كانت أول دولة عربية وإفريقية تعلن ااعترافها بجمهورية الصين الشعبية، مؤكدة أهمية هذا المعرض خاصة مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي هذا العام،

وأنه سيفتح آفاقا جديدة للتعاون بين الصين وأفريقيا في عدة مجالات اقتصادية واستثمارية وتجارية وفي قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة.

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وأشارت «المشاط» إلى أن حرص مصر على المشاركة في المعرض ينبع من اهتمام مصر على دعم أواصر العلاقات الافريقية من جهة، والعلاقات المصرية الصينية من جهة أخرى، لافتة إلى أن نموذج التنمية الذي تبنته الصين هو مصدر إلهام للعديد من الدول التي تسعى لتحقيق تنمية مستدامة وخلق فرص عمل.

وأضافت الوزيرة أن مصر والصين يمثلان أقدم حضارتين في التاريخ الإنسانى، والعلاقات بينهما تاريخية ومستمرة حتى اليوم، مشيرة إلى إعلان الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في عام 2014، والذي تم تطبيقه على أرض الواقع في عام 2016 من خلال برنامج تنفيذى لتعزيز تلك الشراكة وعلى نحو يؤسس لإطار حاكم للتعاون مع شريك واع بالمصالح المشتركة مع الدول الإفريقية سواء في دعم الإطار الثنائى في مختلف المجالات أو على المستوى الدولى والإقليمى بشكل عام، وارتباطا بأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل خاص.

وذكرت أنه يوجد حوالي ٢٠٠٠ شركة صينية لها استثمارات في مصر في قطاعات مختلفة، مشيرة إلى التعاون بين البلدين في مجالات الاستثمار والتجارة، ولافتة إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وزيادة الصادرات من مصر إلى الصين، مضيفة أن الصين من أوائل الدول التي تعاونت مع مصر في واحد من أهم المشروعات الاقتصادية العملاقة بها، وهو المنطقة الصناعية لقناة السويس، والذي يعد مكونا رئيسيا من مكونات مشروع قناة السويس الجديدة الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي عام ٢٠١٥، حيث تم إنشاء منطقة اقتصادية صينية يعمل بها أكثر من ٥٠ مصنعا.

وأضافت الوزيرة أنه من دواعي الفخر أن تضع الصين مشروع إنشاء منطقة اقتصادية صينية في قناة السويس كنموذج ناجح، حيث تم إنشاء ١٦ منطقة صناعية بالتعاون مع الدول الأفريقية على غرار المنطقة الاقتصادية الصينية لقناة السويس وذلك كجزء من العشرة محاور الأساسية للتعاون الأفريقي الصيني والتي تم اطلاقها في قمة جوهانسبرج.

ولفتت إلى أن أهمية مشروع قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية حولها ليس فقط في بعده السياسي، لكنه مشروع اقتصادي ضخم يفتخر به المصريون، مشيرة إلى أنه عندما تم الإعلان عن توسعة القناة ساهم المصريين بأموالهم لإتمام هذا المشروع القومي، وقالت: «نحن نرى المجهود الكبير الذي يقوم به رئيس هيئة قناة السويس وفريق عمله الذي يسعى لتنمية محور قناة السويس، لتكوين بؤرة اهتمام للشركات الأجنبية وتسهيل إنشاء مراكز صناعية وتجارية ولوجستية.