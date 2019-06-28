شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يشارك بجلسة لمجموعة الـ20 عن «علاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، في فعاليات اليوم الافتتاحي للقمة الرابعة عشر لمجموعة العشرين بمدينة أوساكا اليابانية، والتي بدأت بجلسة العمل الخاصة بعلاقة التجارة والاستثمار بالاقتصاد العالمي.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الجلسة ناقشت التحديات المختلفة في هذا الصدد، وتأثيراتها السلبية على جهود تحقيق التنمية المستدامة في العالم.