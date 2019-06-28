«كاتدرائية الإسكندرية» تقيم حفل وداع لقنصل إسبانيا (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أقام القس إبرام اميل، وكيل كاتدرائية الأقباط الأرثوذكس في الإسكندرية، وراعي الكنيسة المرقسية الكبرى، حفل تكريم لقنصل عام دولة إسبانيا بالإسكندرية، خوان مانويل فيلابلانا لوبيز، بالمقر البابوى بالإسكندرية، وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله كقنصل عام لإسبانيا بالإسكندرية.
وألقى الوكيل البابوى كلمة رحب فيها بالحضور، وتحدث عن الكنيسة القبطية ورسالتها وخدمتها الممتدة عبر الأجيال والتي توسعت وانتشرت في الكثير من دول العالم حالياً، موضحا أنها تعد أول كنيسة عتيقة في مصر والشرق الأوسط وبها المقر البابوى الأصلي.
كما تحدث عن تقديرة العميق لـ«لوبيز» الذي ربطته علاقة وثيقة بالكنيسة القبطية بالإسكندرية طوال السنوات الماضية، متمنيا له المزيد من التوفيق والنجاح في الفترة المقبلة، وقدم له درع البطريركية.
بدوره، أعرب «لوبيز» عن تقديره للأب ابرام اميل وامتنانه بهذا اللقاء وعن سعادته خلال فترة تواجده بالإسكندرية وتحدث عن اعتزازه بالتواصل مع الكنيسة القبطية وزيارته للأديرة.
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