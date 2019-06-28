شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم «مياه الشرقية» بورشة عمل لتطوير منظومة دعم اتخاذ القرار‬ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء شريف فارس، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية برامج التدريب برفع القدرات الفنية وإعداد كوادر قادرة على مواجهة التحديات ووضع حلول عاجلة لمشكلات مياه الشرب والصرف الصحى في نطاق المحافظة.

وأضاف فارس أنه تم تكريم مهندسي التخطيط من شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية بورشة العمل الختامية لمشروع تطوير منظومة دعم اتخاذ القرار لمشروعات تحسين استدامة خدمات مياه الشرب بمصر، ما يعكس قدرة مهندسى الشركة لا سيما المعنيين بقطاع التخطيط والتحليل الهيدروليكى على وضع سيناريوهات وبدائل للتعامل مع الأزمات.

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جاء ذلك خلال احتفالية أقامتها الوكالة الألمانية للتعاون الدولى لشركات المياه التي حققت المراكز الأولى بحضور قيادات الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، ورؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة.

تكريم شركة مياه الشرقية بورشة عمل لتطوير منظومة دعم اتخاذ القرار‎

تكريم شركة مياه الشرقية بورشة عمل لتطوير منظومة دعم اتخاذ القرار‎

وأشار رئيس شركة إلى دعم الشركة القابضة وحرصها على تنفيذ برامج تدريبية لتأهيل الشركات التابعة لتكون قادرة على وضع خطط بالمشروعات المطلوبة، ودراسات الجدوى المالية والاقتصادية لتضاهى المتطلبات العالمية، ولتحقيق المستهدف وتطوير منظومة الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي، والبحث عن البدائل غير النمطية ورفع كافة محاور العملية التخطيطية والتشغيلية للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

من جانبها، قالت دكتورة مها خلاف، مدير برنامج إدارة مياه الشرب والصرف الصحى الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، إن مشروع تحسين استدامة خدمات مياه الشرب يأتي استكمالا لبرنامج دعم اتخاذ القرار الذي بدء في عام 2011 على مدار 5 أعوام لتأهيل مهندسي التخطيط في المجالات التي تتعلق بخدمة الصرف الصحى.