شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الأمريكية تكرم نائب وزير المالية تقديرًا لإسهاماته وإنجازاته المهنية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

منحت كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، جائزتها السنوية لعام 2019 للخريجين المتميزين تقديرا لإسهاماته وإنجازاته المهنية.

والجائزة تمنح سنويا لأحد خريجي كلية إدارة الاعمال بالجامعة الأمريكية ممن حققوا نجاحات وإنجازات ملموسة خلال مسيرتهم المهنية.

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وأشاد شريف كامل، عميد كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية، في كلمته التقديمية بالحفل الذي أقيم، الخميس، بأن اختيار الكلية منح جائزتها السنوية لهذا العام لخريج كلية إدارة الأعمال بالجامعة الأمريكية أحمد كجوك جاء فى ضوء تقييم موضوعى ومهنى لمسيرته المهنية والنجاحات المستمرة التى حققها والتى تجعل منه نموذجا يحتذى به للخريجين الجدد.

كما أشاد بما قام به «كجوك» خلال مسيرته سواء عمله داخل الحكومة المصرية أو بأكبر المؤسسات الدولية أو بما حصل عليه من شهادات علمية مرموقة، مثنيا على الجهد الكبير المبذول من قبل نائب الوزير لتطوير السياسات المالية بمصر ودوره في صياغة وتنفيذ والإشراف على برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الشامل الذي نفذته الحكومة المصرية منذ عام 2016، إلى جانب مشاركته في إعداد العديد من السياسات الاصلاحية الاقتصادية والمالية.

من جهته، هنأ وزير المالية، الدكتور محمد معيط، وجميع العاملين بوزارة المالية، كجوك على هذا التكريم المستحق من الجامعة الأمريكية باعتباره نموذجا يحتذي به لكافة العاملين بالوزارة.

وتعليقا على هذا التكريم، أكد «كجوك» اعتزازه بهذه الجائزة والتكريم من الجامعة والكلية التى تشرف بالتخرج منها، مشيرا إلى أن "تلك الجائزة تعتبر أحد أهم الجوائز التي لها قيمة معنوية كبيرة، حيث يكرم متلقى الجائزة من خريجى الجامعة وكلية ادارة الاعمال عن مجمل عمله ومسيرته وعطائة وما قدمه من جهود لرفعة شأن بلده ومجتمعه، وبالتالى فإن تكريمى اليوم هو فى الحقيقة تكريم للمؤسسة التى انتمى لها وهى وزارة المالية المصرية العريقة والتى تشهد كل يوم انجازات وتطورات غير مسبوقة على كافة الأصعدة".