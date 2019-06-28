شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تختتم البرنامج التدريبي «الابتكار في العمل الحكومي» بالتعاون مع الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اختتمت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري البرنامج التدريبي «تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي»، والذى استهدف 1000 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على خمس مجموعات تدريبية على مدار أسبوع، بواقع 200 متدرب لكل مجموعة.

وأكدت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن البرنامج التدريبي يتم بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين في فبراير 2018، في مجال تطوير العمل الحكومى، وذلك انطلاقًا من العلاقات الثنائية الوثيقة والتعاون القائم بين البلدين، وإدراكًا منهما لأهمية تطوير الخدمات الحكومية وتقوية القدرات المؤسسية ونظم قياس الأداء في الوزارات والجهات الحكومية، مضيفة أن التدريب يأتى كذلك في إطار محور بناء وتنمية القدرات ضمن خطة الإصلاح الإدارى، وتنفيذًا لرؤية مصر 2030 التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة من خلال تنمية القدرات والمهارات القيادية والإدارية لكوادر الإدارة العليا والوسطى.

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وقالت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري، إن مجالات التعاون بين مصر والإمارات تتركز في تبادل الخبرات والتجارب وأفضل الممارسات في مجالات تطوير الخدمات الحكومية، والأداء المؤسسي والابتكار والتميز، وبناء وتنمية وتطوير القدرات للقيادات الحكومية من خلال مجموعة من البرامج التدريبية التي تهدف إلى صقل إمكانات وقدرات الجهاز الإداري للدولة، وتنمية مهارات وخبرات العاملين به في العديد من المجالات والتي من بينها الابتكار الحكومي وتطوير الخدمات واستشراف المستقبل ومواكبة التوجهات الدولية في القيادة والإدارة والاتصال الحكومي.

وأوضحت «لبيب» أن البرنامج التدريبي «تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي» يتضمن العديد من الموضوعات المهمة والمتخصصة والتي تتمثل في تعريف ومنهجية الابتكار، ودور القادة في مجال الابتكار، الاستراتيجية الوطنية للابتكار، الاستراتيجية الوطنية للابتكار المتقدم، منظومة التميز الحكومي، مجالات الابتكار، وتابعت نائب الوزيرة أن البرنامج التدريبي استهدف 1000 متدرب ممثلين من مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على خمس مجموعات تدريبية على مدار أسبوع، بواقع 200 متدرب لكل مجموعة، ويهدف إلى تحفيز وإثراء ثقافة الإبتكار في القطاع الحكومي.

يشار إلى أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري قد قامت خلال الأشهر الماضية بتنفيذ حزمة من البرامج التدريبية بالتعاون مع دولة الإمارات، وذلك في إطار تفعيل برتوكول التعاون المبرم بين البلدين في مجال تطوير العمل الحكومي، وكان أخرها البرنامج التدريبي «استراتيجية الحكومة في الاتصال الحكومي» المنفذ في شهر أبريل الماضي، والذى استهدف 200 متدرب ممثلين عن مختلف الوزارات، وتم تنفيذه على أربع مجموعات بواقع 50 متدرب لكل مجموعة.