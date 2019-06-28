شكرا لقرائتكم خبر عن «الزراعة» تنفذ حملات لمكافحة قوارض المحاصيل الصيفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تنفيذ حملتين مكبرتين بجميع محافظات الجمهورية ينفذها مسؤولي القوارض بالجمعيات الزراعية لمكافحة الفئران في الأماكن العامة المقابلة للأراضي الزراعية للحفاظ على المحاصيل الزراعية والصحة العامة للإنسان وخطورتها بالتأثير على المحاصيل الزراعية ونقل الأمراض للإنسان.

وأوضح تقرير رسمي أصدرته الوزارة، الجمعة، أن إدارة القوارض تقوم حالياً بعمل حملة مصغرة لتحزيم محصول القمح على مستوى الجمهورية، وتقوم بتحزيم محصول القطن في مناطق زراعته، بالإضافة إلى عمل دورات تدريبية وإرشادية للمسؤولين عن حملات القوارض وإرشادية للمواطنين، وتوفير المبيدات المستخدمة في المكافحة.

وأشار إلى أن الحملة تنتهي منتصف الشهر المقبل على مستوى الجمهورية، وحتى الآن لم ترد لإدارة القوارض شكاوى بإصابة الزراعات بالقوارض، لافتا إلى توفير المبيدات اللازمة لمكافحة آفات القطن والنمل الأبيض وسوسة النخيل الحمراء ضمن خطة وزارة الزراعة للسيطرة على الأمراض التي تهدد الإنتاج الزراعي.