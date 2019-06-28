شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: إجراءات جديدة لضمان توزيع الأسمدة على المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم تنفيذ عدة إجراءات للرقابة على عملية توزيع الأسمدة وللتأكد من وصولها إلى مستحقيها بالكميات وفي التوقيتات المناسبة لتطبيق منظومة توزيع الأسمدة الأزوتية المدعمة، موضحا أن ذلك يتم من خلال تنفيذ منظومة تكويد الأسمدة المشحونة من المصانع للتأكد من وصولها إلى الجمعيات المحلية بالقرى على مستوى جميع المحافظات، ومن خلال جميع قطاعات التوزيع المختلفة (ائتمان – إصلاح – استصلاح الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية).

وأضاف «أبوستيت»، في تصريحات صحفية الجمعة، أنه تم تشكيل لجان للمرور والمتابعة على الجمعيات التعاونية الزراعية المحلية بمشاركة كافة جهات الاختصاص للوقوف على حالة شحن الأسمدة وتخزينها والأرصدة المتبقية بالجمعيات ومراجعة صرف الأسمدة وفقاً لضوابط الصرف المحددة وطبقاً للمقررات السمادية المقررة للمحاصيل الزراعية.

وأوضح الوزير أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالإدارة المركزية لشؤون المديريات لتلقى البيانات من المحافظات واستقبال الشكاوى وأي عقبات قد تواجه المنظومة والعرض على اللجنة التنسيقية للأسمدة أولا بأول لحلها لضمان التوزيع العادل للأسمدة ووصول الأسمدة المدعمة إلى مستحقيها ومنع تسربها إلى السوق السوداء.

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وفيما يتعلق بحماية الأراضي، قال الوزير: إنه «تم التصدي لأعمال التعدي على الأراضي الزراعية الأمر الذي أدى إلى الحد من هذه الحالات خلال العام الماضي وارتفاع معدلات الازالة لمعظم التعديات على الأراضي الزراعية، حيث بلغت حالات التعديات في الفترة من 1/1/2018 إلى 23/6/2019- 117106 حالة بمساحة 10 س 19 ط 5753 ف تم ازالة عدد 140532 بمساحة 9 س 19 ط 7899 ف واوضح الوزير ان ملاحقة المخالفات ادت إلى ارتفاع عدد حالات الازالة عن عدد حالات التعدي وذلك بعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2018 والذي غلظ عقوبة التعدي على الاراضي الزراعية وتنفيذ حمالات مكبرة بناءً على تعليمات السيد رئيس الجمهورية بإزالة الحالات البسيطة والمتوسطة القديمة».

وأشار «أبوستيت» إلى المساهمة الفعالة في اكثار تقاوى العديد من 4 محاصيل رئيسية منها القطن والقمح والأرز والذرة وذلك لتغطية اكبر مساحة ممكنة من التقاوى المنتقاة ذات الجودة العالية من وزارة الزراعة، موضحا أنه يتم الفحص والمتابعة الميدانية لجميع حقول انتاج التقاوى سواء كانت للقطاع الحكومى أو القطاع الخاص من خلال الإدارة المركزية لفحص واعتماد التقاوى وهو ما أسفر عن زيادة الإنتاجية لبعض المحاصيل الزراعية وأهمها محصول البطاطس والطماطم خلال هذا العام وزيادة المعروض منها في الأسواق وعدم وجود اختناقات.

وأوضح الوزير أن الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى قامت بإعداد وتوفير تقاوى المحاصيل الزراعية (القمح – الشعير – الفول البلدى – البرسيم – الحبة السوداء – البسلة ) بكميات كبيرة ولجميع الأصناف المطلوبة حسب الخطة المستهدفة وطرحها في جميع منافذ التوزيع بجميع المحافظات مبكراً قبل مواعيد الزراعة.

وقامت الوزارة بإكثار تقاوى المحاصيل الاستراتيجية مثل (الأرز – الأذرة – القمح – الفول البلدى) لزراعتها في مختلف الظروف البيئية ولتحقيق أعلى إنتاجية.