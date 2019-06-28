شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة طنطا غدًا لمدة 12 ساعة‬ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية عن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن بعض مناطق مدينة طنطا خاصة حي أول طنطا، من السابعة مساء السبت وحتى السابعة من صباح الأحد، وذلك لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا.

وأهابت الشركة، في بيان اليوم الجمعة، بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة على توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.