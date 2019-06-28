شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يلتقي رئيس وزراء إيطاليا على هامش قمة العشرين بأوساكا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جيوسبي كونتي، على هامش انعقاد أعمال قمة مجموعة العشرين بأوساكا في اليابان. صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية.

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