"للراسبين والناجحين".. تفاصيل امتحان الفرصة الثانية لأولى ثانوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور رضا حجازي، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، انتهت من وضع أسئلة امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي ٢٠١٨- ٢٠١٩.

وأوضح حجازي، في تصريح خاص لمصراوي، اليوم، أن الامتحانات تجرى ورقيا بجميع محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أن الوزارة على أتم الاستعداد لإجرائها.

ولفت إلى أنه بالنسبة للطلاب الذين رسبوا في مادة أو أكثر، فإن المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية حصرت أعدادهم؛ ليدخلوا الفرصة الثانية للامتحان تلقائيا، أما الطلاب الناجحون والراغبون في الاستزادة من التدريب على نظام الامتحان الجديد، عليهم التوجه لمدارسهم وتوقيع إقرار بالرغبة في دخول الفرصة الثانية؛ لتستعد المديريات التعليمية وتطبع أوراق الأسئلة في ضوء الأعداد المتقدمة.

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وقال إن امتحان الفرصة الثانية يجرى على مستوى المحافظات، وجرى وضع أسئلته في ضوء نظام التقييم الجديد الذي يقيس مهارات الفهم والمهارات العليا للتفكير وليس الحفظ والاستظهار.

ويبدأ امتحان الفرصة الثانية لطلاب الصف الأول الثانوي في ١٤ يوليو المقبل ويستمر حتى ٢٧ من نفس الشهر.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم، أن نسبة النجاح العامة بامتحانات الصف الأول الثانوي، للعام الدراسي ٢٠١٨/٢٠١٩، بلغت ٩١.٤%.