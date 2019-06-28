حدث ليلًا| ظهور جديد لعلاء وجمال مبارك وعودة عمرو وردة للمنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود علي:

شهدت ليلة أمس وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة العديد من الأحداث على الصعيدين المحلي والدولي.

شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة الـ20 بمدينة أوساكا اليابانية، وكشف نجل الرئيس التونسي قائد باجي السبسي عن تطورات حالته الصحية.

ويستعرض الخليج 365 أبرز أحداث الساعات الماضية في السطور التالية:

بمشاركة السيسي.. بدء أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية

انطلقت منذ قليل أعمال قمة الـ20 في أوساكا اليابانية، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

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السيسي يؤكد ضرورة التوازن والمصلحة المتبادلة بين أفريقيا والشركاء الدوليين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة بين الدول الإفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة الأفريقية في تطلعاتها التنموية في مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح أفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.

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قمة ثلاثية للسيسي ورئيسي جنوب أفريقيا والسنغال على هامش "العشرين"

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم الجمعة، في مباحثات ثلاثية جمعته برئيسي جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا والسنغال ماكي سال، على هامش مشاركتهم في أعمال قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها في وقت لاحق اليوم بقاعة المؤتمرات الدولية بمدينة أوساكا اليابانية.

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بالصور.. أحدث ظهور لعلاء وجمال مبارك في عزاء والد "ميدو"

قدم علاء وجمال مبارك، نجلا الرئيس الأسبق حسني مبارك، أمس الخميس، واجب العزاء في حسام وصفي، والد نجم الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، بمسجد عمر بن عبدالعزيز في مصر الجديدة.

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رسميًا.. عمرو وردة يعود لمنتخب مصر

أعلن أحمد شوبير نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم بشكل رسمي عودة اللاعب عمرو وردة من جديد إلى معسكر المنتخب المصري المشارك في كأس الأمم الإفريقية.

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ننشر نموذج إجابة امتحان الجغرافيا للثانوية العامة- صور

تداول عدد من المعلمين، نموذج إجابة امتحان التاريخ للثانوية العامة، الذي أداه طلاب الشعبة الأدبية، الأربعاء، الموافق ٢٦ يونيو ٢٠١٩، وذلك عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

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شريف مدكور: "أنا أكثر شخص تعرض للتنمر في مصر" -فيديو

قال الإعلامي شريف مدكور، إن منتقديه خلال الآونة الاخيرة تغيروا من تلقاء أنفسهم، دون أن يفعل لهم أي شيء، معقبًا: "بقوا يحبوني ويتابعوني، ودا كان من ضمن أحلامي".

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"الوزراء": الإصلاحات الاقتصادية ومكانة مصر بإفريقيا ساهمتا في اختيارها بقمة العشرين

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن اختيار مصر لحضور قمة العشرين يرجع إلى الإصلاحات الاقتصادية ومكانة مصر في إفريقيا، وتحسين مصر مناخ الاستثمار بفضل ما تمتلكه من قدرات ومقومات، وتحسن تصنيفها في التقارير الدولية.

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شكري يلتقي نظيره الفرنسي على هامش قمة العشرين

التقى وزير الخارجية سامح شكري، الخميس، بوزير الخارجية الفرنسي "جان إيف لو دريان"، وذلك بمدينة أوساكا اليابانية على هامش انعقاد قمة مجموعة العشرين، حيث تناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلديّن، فضلاً عن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

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داعش يتبنى الهجومين الإرهابيين في تونس

ذكرت قناة (فرانس 24) الإخبارية الخميس، أن تنظيم (داعش) الإرهابي أعلن تبنيه لهجومين وقعا في وقت سابق اليوم بالعاصمة تونس، واستدفا قوات الشرطة في البلاد.

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مقتل وإصابة 5 فلسطينيين في مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي شمالي القدس

استشهد شاب فلسطيني وأصيب أربعة آخرون، خلال مواجهات بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، مساء الخميس، حسبما ذكرت وكالة "وفا" الفلسطينية.

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نجل رئيس تونس يكشف تفاصيل الوضع الصحي لوالده

أكد حافظ قائد السبسي، نجل الرئيس التونسي، إن صحة والده بدأت تتحسن إثر "الوعكة الحادة" التي تعرض لها الخميس، ونقل على إثرها إلى المستشفى العسكري.

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أمين عام الأمم المتحدة يدعو الرئيسين الأمريكي والصيني إلى مواصلة الحوار لتجاوز الخلافات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتريتش، الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينج، بمناسبة مشاركتهما في قمة مجموعة العشرين التي تبدأ أعمالها.

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آبي يُسلّم ترامب خريطة بالاستثمارات اليابانية الجديدة في الولايات المتحدة

سلّم رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خريطة بالاستثمارات التي بدأتها اليابان مؤخرا في الولايات المتحدة، خلال اجتماعهما في مدينة أوساكا.

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ترامب يلتقي آبي قبل انطلاق قمة العشرين رسميا

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، الذي يستضيف قمة مجموعة العشرين، وذلك قبيل البدء الرسمي للقمة.

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الداخلية العراقية تعلن اعتقال 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية

أعلن وزير الداخلية العراقي ياسين الياسري، اليوم الجمعة، أن القوات الأمنية اعتقلت 54 شخصا من مقتحمي السفارة البحرينية في منطقة المنصور في بغداد.

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رئيس الوزراء العراقي يعرب عن أسفه بشأن أحداث السفارة البحرينية ببغداد

أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي اليوم الجمعة بيانا بشأن أحداث السفارة البحرينية في بغداد أعرب فيه عن أسف حكومته عن قيام عدد من المتظاهرين بالتجاوز على مبنى سفارة مملكة البحرين.

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