دمار وخراب.. لقطات جديدة من "حريق الهرم" (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:
انتقل فريق من النيابة العامة لمعاينة موقع حريق هائل اندلع بمعرض ملابس "سنتر" وملاهي أطفال في منطقة الهرم، صباح اليوم الجمعة.
سيارة ملاكي متفحمة، محلات خاوية على عروشها التهمت النيران محتوياتها، برك مياه أغرقت الشارع هو آخر ما تبقى من الحريق مع تصاعد الأدخنة الكثيفة.
ويواصل رجال المدنية جهودهم لإنهاء عملية التبريد بحريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بقطعة أرض تضم معرض ملابس وملاهي بمنطقة الهرم.
المعاينة الأولية تشير إلى نشوب الحريق في سنتر ملابس جاهزة على مساحة 1500 متر، وملاهي للأطفال على مساحة 600 متر.
ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح.
وأسفر الحريق عن تفحم عدد من المحلات وسيارة ملاكي متوقفة أمام السنتر، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.
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