حريق الهرم.. تفحم محلات وسيارة ملاكي دون إصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: يواصل رجال المدنية جهودهم لإنهاء عملية التبريد بحريق هائل اندلع صباح اليوم الجمعة بقطعة أرض تضم معرض ملابس وملاهي بمنطقة الهرم. المعاينة الأولية تشير إلى نشوب الحريق في سنتر ملابس جاهزة على مساحة 1500 متر، وملاهي للأطفال على مساحة 600 متر. ودفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء، وأمكن محاصرة النيران وإخماد الحريق دون خسائر في الأرواح. وأسفر الحريق عن تفحم عدد من المحلات وسيارة ملاكي متوقفة أمام السنتر، وانتدب المعمل الجنائي للمعاينة والوقوف على ملابسات الحريق كاملة.

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