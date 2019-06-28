بالصور.. حريق هائل في ملاهي وسنتر ومعرض بالهرم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: أخمد رجال الحماية المدنية بالجيزة حريقا اندلع داخل معرض ومدينة ملاهي وسنتر بمنطقة الهرم، صباح الجمعة. تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية إخطارا من النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من قطعة أرض بشارع العريشّ. دفع اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة بـ 10 سيارات إطفاء، وحاصر رجال الاطفاء النيران وأخمدوا الحريق دون وقوع إصابات. تبين نشوب الحريق على مساحة 300 متر، ويُجري رجال إطفاء عملية التبريد لمنع تجدد النيران.

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