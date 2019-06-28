شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء يطالبون بإزالة العقبات أمام «سياحة أصحاب القدرات الخاصة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طالب عدد من العاملين بقطاع السياحة فى البحر الأحمر، مسؤولى المحافظة، بإزالة العقبات التى تواجه السائحين من ذوى الاحتياجات الخاصة، موضحين أن منظمة العمل الدولية تشير إلى أن نحو مليار شخص فى العالم لديهم شكل من أشكال الإعاقة بنسبة ١٥% من عدد سكان العالم، وهى الشريحة التى تشكل نسبة ١٠% من إجمالى حركة السياحة الدولية، كما أن حجم إنفاقها يزيد على حجم إنفاق السائح العادى بنسبة تتراوح بين ٢٠و٣٠%، مشيرين إلى أن الدول والمدن السياحية تبذل جهودا كبيرة لإزالة العوائق أمام ذوى الاحتياجات الخاصة.

قال إسلام رضوان، خبير سياحى، إن العديد من الدول بدأت تجعل مفهوم السياحة الميسرة على رأس أدوات ومقومات الدعاية والترويج، من خلال المبادئ والأدوات والممارسات على أرض الواقع، وتأهيل المنشآت الفندقية لاستخدامات السياحة الميسرة من خلال التركيز على أهمية التكنولوجيا والابتكار فى خدمة الضيوف، وتدريب الكوادر على تطبيق مفهوم السياحة الميسرة.

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وقال عبدالنبى أبوالحسن، مدير سياحة بإحدى الشركات، إنه لا بد من الاستماع لآراء ومطالب هذه الفئة من السائحين وتحديد الأماكن التى يجدون صعوبة فى التحرك والانتقال فيها، بداية من لحظة وصولهم للمطار، وانتقالهم إلى الفندق، وجولاتهم فى الشوارع، مرورا بتجهيز سيارات أجرة لهم، مطالبا بالتعرف على التجارب الرائدة فى تطبيق السياحة الميسرة للاستفادة منها، وإزالة الحواجز والمعوقات التى تواجه شريحة كبيرة من السائحين تتميز بتكرار زيارتها للمقصد حال توافر الخدمات والتسهيلات التى تُلبى احتياجاتهم.

وطالب محمد سويلم، صاحب عدد من مراكز الغطس، بتوفير كل المقومات لمساعدة ذوى الاحتياجات على ممارسة رياضة الغوص، من تجهيز اللنشات، وتوفير مرافقين لهم، وتوفير كراسى متحركة.

من جانبه، قال المحافظ اللواء أحمد عبدالله، إن المحافظة بدأت بالفعل تدريب كوادر قطاع السياحة على أهمية السياحة الميسرة، وكيفية التعامل مع السائحين، موضحا أن المحافظة تبتكر باستمرار سبل تطوير المجال لجذب المزيد من السائحين.