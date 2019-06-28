السيسي يشارك في القمة الصينية الأفريقية المصغرة قبل انطلاق "العشرين"

محمد اسماعيل - القاهرة - أوساكا- أ ش أ:
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الصينية الإفريقية المصغرة التي عقدت صباح اليوم الجمعة بمدينة أوساكا اليابانية قبل انطلاق أعمال قمة مجموعة العشرين في وقت لاحق اليوم.
شارك في القمة الصينية الإفريقية - أيضا - الرئيس الصيني ورئيسا جنوب أفريقيا والسنغال وأمين عام الأمم المتحدة.
وكانت بكين استضافت - في سبتمبر من العام الماضي - أعمال منتدى التعاون الصيني الإفريقي.
ومن المقرر أن تنطلق في وقت لاحق اليوم أعمال قمة مجموعة العشرين.
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