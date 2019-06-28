شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: تدشين مدرسة فنية متقدمة بالشروق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إنه سيتم تشغيل مدرسة الشروق الفنية المتقدمة، التي تنتمي لمدارس التربية والتعليم بمدينة الشروق في القاهرة.

وأضافت «حبيبة»، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، خلال برنامج «مساء DMC» بالأمس، أن الطلاب سيجتازون اختبارات التقدم، موضحة أنه يمكن للطلاب الراغبيبن في الالتحاق بمدارس التعليم الفني معرفة كل الشروط من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة.

وأشارت «حبيبة» إلى أن الوزارة وقعت بروتوكول تعاون مع شركة «أي بي إم» ومؤسسة «الألفي»، لإطلاق أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية متخصصة في مجال تكنولوجيا المعلومات، وهذا في إطار اهتمام الدولة وسعي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير التعليم الفني بمصر.

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