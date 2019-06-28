80 ألف جنيه تأمين.. ننشر تفاصيل مناقصة صيانة شبكات الصرف بالعاشر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

طرحت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وجهاز مدينة العاشر من رمضان، أعمال التشغيل والصيانة والحراسة لشبكات المياه والصرف الصحي والري للأحياء "10،14"، وشبكات المياه والصرف الصحي لجنوب وغرب الحي "10" بمدينة العاشر من رمضان، في مناقصة عامة بين الشركات المسجلة بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.

وينشر الخليج 365، الشروط والتفاصيل المتعلقة بهذه المناقصة على النحو التالي:.

الشروط

- الحصول على كراسة الشروط والمواصفات الفنية من مقر الجهاز مقابل سداد مبلغ 750 جنيهًا.

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- يقدم العطاء في مظروفين مغلقين أحدهما للعرض الفني والأخر للعرض المالي باسم رئيس الجهاز.

- يرفق بالمظروف الفني تأمين ابتدائي قدره 80 ألف جنيه يزداد إلى 5% من قيمة العطاء في حالة الرسو كتأمين نهائي.

وتعقد جلسة الاستفسارات بمقر الجهاز وذلك يوم الأحد الموافق 2019/7/7، كما تعقد جلسة فتح المظاريف الفنية يوم الأحد الموافق 2019/7/21 بمقر الجهاز.​